Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Отмечается, что сейчас оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

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Какие последствия атаки беспилотников на Киевщину

В Киевской ОГА сообщили, что ночью в регионе работали силы ПВО, были сбиты цели. К счастью, пострадавших в результате атаки нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание,

– сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко.

В домах были выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли. В Киевской ОВА отметили, что всем владельцам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь в восстановлении.

В Киевской области вражеские дроны повредили 8 домов / Фото: Национальная полиция

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Всего в ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 53 дронами-камикадзе типа "Шахед" и другими беспилотниками. Силы ПВО провели успешную боевую работу и уничтожили 32 БпЛА.