Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Зазначається, що зараз оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

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Які наслідки атаки безпілотників на Київщину

В Київській ОВА повідомили, що вночі в регіоні працювали сили ППО, були збиті цілі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає, а влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини пошкоджено 8 приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю,

– повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

В будинках були вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. В Київській ОВА наголосили, що всім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога у відновленні.

На Київщині ворожі дрони пошкодили 8 будинків / Фото: Національна поліція

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Загалом у ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 53 дронами-камікадзе типу "Шахед" й іншими безпілотниками. Сили ППО провели успішну бойову роботу та знищили 32 БпЛА.