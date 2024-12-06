Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

До теми Києву загрожував з десяток безпілотників: у місті зафіксовані падіння

Як відпрацювала ППО під час атаки 6 грудня

Близько 20:00 5 грудня російські загарбники запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед" і безпілотники невідомого типу. Атака тривала й вночі 6 грудня.

Загалом Росія запустила 53 ударних дрони. Сили ППО провели успішну бойову роботу та знищили 32 БпЛА. Ворожі дрони збивали у 6 областях: Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській.



ППО збила 32 дрони / Інфографіка Повітряних сил

Варто зауважити, що ще 16 безпілотників було локаційно втрачено внаслідок активної роботи РЕБ. Ще 2 "Шахеди" вийшли з території повітряного простору України та полетіли у напрямку Білорусі.

Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляли. Відомо лише, що у Києві уламки збитих дронів впали на дорогу у Голосіївському районі. Водночас про пошкодження, руйнування чи потерпілих місцева влада не повідомляла.