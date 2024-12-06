Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО во время атаки 6 декабря

Около 20:00 5 декабря российские захватчики запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" и беспилотники неизвестного типа. Атака продолжалась и ночью 6 декабря.

В целом Россия запустила 53 ударных дрона. Силы ПВО провели успешную боевую работу и уничтожили 32 БпЛА. Вражеские дроны сбивали в 6 областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Стоит заметить, что еще 16 беспилотников было локально потеряно в результате активной работы РЭБ. Еще 2 "Шахеды" вышли с территории воздушного пространства Украины и полетели в направлении Беларуси.



ПВО сбила 32 дрона / Инфографика Воздушных сил

Стоит заметить, что еще 16 беспилотников были локально потеряны в результате активной работы РЭБ. Еще 2 "Шахеды" вышли с территории воздушного пространства Украины и полетели в направлении Беларуси.

Сейчас о последствиях вражеской атаки не сообщали. Известно лишь, что в Киеве обломки сбитых дронов упали на дорогу в Голосеевском районе. В то же время о повреждениях, разрушениях или пострадавших местные власти не сообщали.