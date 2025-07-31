Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что жестокости россиян просто нет предела. Но такие террористические атаки лишь подтверждают слабость оккупантов, которые воюют с мирным населением.

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Россия должна ответить за преступления

Надежды добавляет то, что украинские спецслужбы работают на высоком уровне и найдут каждого преступника, который запускал дроны и ракеты по мирным городам. Украина уже неоднократно доказала, что ответственности не избежит ни один оккупант и их пособники.

Относительно "Шахедов" с дополнительными реактивными двигателями, то это довольно опасное оружие. Они могут идти в пике, быстрее долетают, являются более маневренными, их трудно сбивать. Соответственно угроза от них серьезнее.

Была надежда, что из-за войны Ирана и Израиля будет меньше проблем с дронами. Но Китай передает России реактивные двигатели, которые затем составляют в Елабуге. Именно их запускают по украинским детям.

Сегодня погиб ребенок. Я сам отец маленького ребенка и каждый раз за это боюсь больше всего. Мой ребенок теряет детство, он будет расти и понимать, что такое ракеты, "Шахеды". Это то, что мы никогда не простим России и будем мстить всю жизнь,

– сказал офицер.

Напомним, одна из российских ракет попала прямо в жилой многоквартирный дом в Киеве. Люди оказались под бетонными завалами. Спасательная операция по освобождению одного человека длилась 3 часа. На местах попаданий возникли пожары еще задолго до ракетной атаки. Все из-за обстрелов беспилотников.