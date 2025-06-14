Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Криворожского РОА Евгения Ситниченко.

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Враг ударил по Кривому Рогу

Ситниченко сообщил о неспокойной ночи на Криворожье. Так, оккупанты в очередной раз били ударными БпЛА.

Враг совершил атаку беспилотниками по территории нашего района, в результате чего в городе Кривой Рог есть повреждения на территории предприятий,

– говорится в сообщении.

Он сообщил, что там произошло возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, что о ночной атаке дронами сообщил и председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он проинформировал, что в области, в том числе в небе над Криворожьем (некоторые районы города слышали) работали силы противовоздушной обороны – было сбито 2 вражеских БпЛА.

На территории одного из предприятий возник пожар, уже ликвидирован. Есть повреждения. Но главное – без потерь,

– сообщил Вилкул.

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К слову, россияне на рассвете ударили по Запорожью. Из-за российского обстрела занялось гуманитарное предприятие. Также в результате вражеских действий повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.