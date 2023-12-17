С какой целью россияне это делают, в эфире телемарафона объяснила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Понимают, что возможно поражение

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются запускать дроны из временно оккупированного Крыма, расширяя там географию тех площадок, с которых они это делают. Ведь понимают, что действительно может быть поражение.

Достижение до Керчи делает фактически всю территорию Крыма опасной. Именно поэтому пробуют развернуть дополнительные площадки. Если раньше запускали с мыса Чауда, то в последнее время мы фиксируем пуски и с направления Балаклавы,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Добавила, что этой ночью оккупанты также выпускали "Шахеды" из Крымского направления. Кстати, атака была направлена так, чтобы максимум возможного расстояния беспилотники прошли временно оккупированной Херсонщиной, чтобы не были поражены.

Но опять же видим сосредоточенность вражеских беспилотных ударов именно по Херсонщине. Если раньше они были направлены глубже, в последующие тыловые территории, этой ночью в нашей зоне ответственности боевая работа велась в основном на Херсонщине и Одесщине,

– отметила Гуменюк.

В Херсонской области защитники неба сбили 7 "Шахедов", в Одесской – 9.

Важно! В Одесской области один из сбитых дронов упал на частный жилой дом и взорвался. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки произошло разрушение 3 одноэтажных жилых домов, 2 из них пылали. На месте обнаружили погибшего.