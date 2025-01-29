Так, в Дарницком районе повреждения шрапнелью не зафиксированы, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Что известно об атаке дронов со шрапнелью

Отмечается, что в результате работы ПВО по сбиванию 2 дронов обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.

Руслан Кандибор, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, сообщал, что обломки дрона в Деснянском районе упали возле депо метро, в частности на пути. Во время тревоги все люди находились в безопасных местах, подчеркнул он. Сейчас движение по линии метро уже восстановлено.

Враг ведет коварные атаки, заряжая "Шахеды" шрапнелью, мелкими осколками. Мы можем это видеть уже с места происшествия, где все посечено вокруг мелкими металлическими осколками. Если бы в этот момент находился подвижной состав и происходило перемещение вагонов, – мы бы имели и уничтоженные вагоны, могли быть жертвы или увечья среди людей,

– говорил Кандибор.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в Дарницком районе было повреждено ограждение и остекление окон здания. Пожара и пострадавших нет. "Факты поражения объектов шрапнелью – не зафиксированы", – сообщает КГВА.

В Деснянском районе было точечное возгорание на площади до 2 гектаров, покрытой растительностью. Пожар ликвидирован, без пострадавших.