Так, у Дарницькому районі пошкодження шрапнеллю не зафіксовані, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Що відомо про атаку дронів з шрапнеллю

Зазначається, що внаслідок роботи ППО по збиттю 2 дронів уламки впали у Дарницькому та Деснянському районах.

Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, повідомляв, що уламки дрона у Деснянському районі впали біля депо метро, зокрема на колії. Під час тривоги всі люди знаходились у безпечних місцях, наголосив він. Наразі рух лінією метро вже відновлено.

Ворог веде підступні атаки, заряджаючи "Шахеди" шрапнеллю, дрібними осколками. Ми можемо це бачити вже з місця події, де все посічено навкруги дрібними металевими осколками. Якби у цей момент знаходився рухомий склад і відбувалося переміщення вагонів, – ми б мали і понищені вагони, могли бути жертви чи каліцтво серед людей,

– казав Кандибор.

Згодом у КМВА уточнили, що у Дарницькому районі було пошкоджено огорожу та скління вікон будівлі. Пожежі та постраждалих немає. "Факти ураження об'єктів шрапнеллю – не зафіксовані", – повідомляє КМВА.

У Деснянському районі було точкове займання на площі до 2 гектарів, покритій рослинністю. Пожежу ліквідовано, без потерпілих.