Около 01:12 в Тернополе прозвучали первые взрывы. В сети появилась информация о попадании обломков дрона в многоэтажный дом, в результате чего случилось возгорание в трех квартирах, передает 24 Канал.

Смотрите также Опять летят "Шахеды": воздушная тревога продолжается в Киеве и добралась до Запада

Трагические последствия дроновой атаки на Тернополь

Городские власти подтвердили попадание БПЛА в многоэтажку. Руководитель ОГА Вячеслав Негода заявил о повреждении жилого дома. По состоянию на 02:38 там еще продолжалась ликвидация пожара и эвакуация жителей.

Также известно об одном погибшем и раненых.

К сожалению, есть жертвы: есть тяжелораненые, один человек погиб... Искренне соболезную родным,

– говорится в сообщении Негоды.

Городской глава Сергей Надал в свою очередь рассказал, что вражеский дрон попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города. "Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели тушат пожар", – написал чиновник.