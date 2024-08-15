Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Куда движутся "Шахеды"

23:14, 15 августа Воздушная тревога начала дальше распространяться по областям. В частности, дошла до Киевской области.

22:55, 15 августа Группа БпЛА движется в направлении Днепропетровской области!

22:54, 15 августа Миргород – укрытие! "Шахеды" в вашем направлении!

22:34, 15 августа Группа БпЛА в пригороде Полтавы.

22:19, 15 августа "Шахеды" движутся в направлении Полтавской области.