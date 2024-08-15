Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Куда движутся "Шахеды"
23:14, 15 августа
Воздушная тревога начала дальше распространяться по областям. В частности, дошла до Киевской области.
22:55, 15 августа
Группа БпЛА движется в направлении Днепропетровской области!
22:54, 15 августа
Миргород – укрытие! "Шахеды" в вашем направлении!
22:34, 15 августа
Группа БпЛА в пригороде Полтавы.
22:19, 15 августа
"Шахеды" движутся в направлении Полтавской области.
22:00, 15 августа
Движение ударных БпЛА через Сумскую область.