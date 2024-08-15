Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Куди рухаються "Шахеди"
23:14, 15 серпня
Повітряна тривога почала далі ширитися областями. Зокрема, дійшла до Київської області.
22:55, 15 серпня
Група БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області!
22:54, 15 серпня
Миргород – укриття! "Шахеди" у вашому напрямку!
22:34, 15 серпня
Група БпЛА в передмісті Полтави.
22:19, 15 серпня
"Шахеди" рухаються у напрямку Полтавської області.
22:00, 15 серпня
Рух ударних БпЛА через Сумську область.