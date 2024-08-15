Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Куди рухаються "Шахеди"

23:14, 15 серпня

Повітряна тривога почала далі ширитися областями. Зокрема, дійшла до Київської області.

22:55, 15 серпня

Група БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області!

22:54, 15 серпня

Миргород – укриття! "Шахеди" у вашому напрямку!

22:34, 15 серпня

Група БпЛА в передмісті Полтави.

22:19, 15 серпня

"Шахеди" рухаються у напрямку Полтавської області.

22:00, 15 серпня

Рух ударних БпЛА через Сумську область.