Зазначимо, що причиною тривоги в Україні була загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Вибух у Сумах

За інформацією місцевих, вибух у Сумах пролунав приблизно о 13:48. Тривогу Повітряні Сили оголосили всього за дві хвилини до атаки. Оборонці неба попередили про швидкісну ціль курсом на Сумщину.

За інформацією моніторів, росіяни атакували Сумщину ракетою "Іскандер-М", а вибух пролунав поблизу обласного центру. Тобто у Сумах було чутно наслідки.

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Де оголошено тривогу станом на зараз: дивіться на карті

До слова, росіяни атакували Сумщину й ввечері 14 серпня. Тоді так само вибух, ймовірно, пролунав за межами міста.