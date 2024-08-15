Отметим, что причиной тревоги в Украине была угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.

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Взрыв в Сумах

По информации местных, взрыв в Сумах прогремел примерно в 13:48. Тревогу Воздушные Силы объявили всего за две минуты до атаки. Защитники неба предупредили о скоростной цели курсом на Сумщину.

По информации мониторов, россияне атаковали Сумскую область ракетой "Искандер-М", а взрыв прогремел вблизи областного центра. То есть в Сумах было слышно последствия.

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Где объявлена тревога по состоянию на сейчас: смотрите на карте

К слову, россияне атаковали Сумскую область и вечером 14 августа. Тогда так же взрыв, вероятно, прогремел за пределами города.