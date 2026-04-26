Россия "Шахедами" била по Житомирской области: на одном из объектов вспыхнул пожар

Житомирская область оказалась под вражеским ударом ночью 26 апреля. Из-за атаки в регионе вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Какие последствия вражеской атаки по Житомирской области?

Виталий Бунечко написал, что силы противовоздушной обороны над территорией Житомирской области ночью уничтожили несколько целей.

К сожалению, из-за падения обломков возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Благодаря профессиональным действиям спасателей ДСНС ее удалось оперативно ликвидировать,

– отметил начальник ОВА.

Сейчас на месте происшествия продолжаются восстановительные работы и соответствующие следственные действия.

Бунечко также выразил благодарность силам противовоздушной обороны и специальным службам за профессионализм.

В ГСЧС Украины позже рассказали, что для тушения пожара привлекалось 11 спасателей и 2 единицы техники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Последствия российской атаки по Житомирской области 26 апреля / Фото ГСЧС Житомирской области

В каких еще регионах были последствия из-за вражеской атаки "Шахедами"?

Начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский сообщил, что Чернигов подвергся атаке ударными беспилотниками ночью 26 апреля, что повлекло пожары в жилых районах. Один дрон взорвался возле многоэтажного дома, повредив окна.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры в Одесской области. Также есть повреждения гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту.

В общем, по данным Воздушных сил ВСУ, враг ночью применил 144 ударные БпЛА различных типов по Украине. Силы ПВО смогли сбить или подавить 124 вражеских дрона, в то же время зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 11 локациях.