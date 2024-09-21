Повлияет на российские силы на Курщине: британская разведка оценила последствия удара по Торопцу

Удар по российскому складу боеприпасов в Тверской области, произошедший в ночь на 18 сентября, будет иметь серьезные последствия для российских сил. В частности, это повлияет на ситуацию в Курской области.

Склад в Торопце мог содержать более 30 тысяч тонн боеприпасов, и был одним из крупнейших в России. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Смотрите также Перекрыта трасса, эвакуирована железнодорожная станция: какая ситуация после взрывов в Тверской области

Какие последствия удара по складу в Торопце

В обзоре отмечается, что в ночь на 18 сентября был поражен один из крупнейших российских складов боеприпасов, расположенный в Торопце, примерно в 500 километрах от Украины, где хранилось более 30 тысяч тонн снарядов.

Британская разведка считает, что удар стал возможным из-за ненадлежащего хранения боеприпасов, которые оставались уязвимыми для ударов дронов, несмотря на модернизацию склада в 2018 году после предыдущих инцидентов с детонацией.

В обзоре отметили, что в результате удара была вызвана "цепная реакция каскадных детонаций в системе бункеров, что привело к огромным потерям боеприпасов".

Российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в противодействии украинским операциям по нанесению дальнобойных ударов, несмотря на то, что утверждает, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки,

– подчеркнули в разведке Британии.

В обзоре также отмечается, что атака на склад в Торопце будет иметь негативное влияние на российские наземные операции, в частности, в Курской области.