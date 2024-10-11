Спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия удара, показали журналисты "Схем". Спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

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Беспилотники атаковали склад с "Шахедами"

Генштаб ВСУ 9 октября заявил, что Военно-морские Силы ВСУ и Служба безопасности Украины нанесли удар по складам возле Ейска.

Журналисты сравнили снимки за 4 и 11 октября – то есть до и после атаки беспилотников.

По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация,

– говорилось в сообщении.

Беспилотники атаковали склад с вражескими "Шахедами" / Фото: "Схемы"

9 октября российские СМИ также сообщали о взрывах в Октябрьском районе под Ейском после атаки БпЛА. Местные власти уже традиционно не комментировали последствия удара, в то же время россияне заявили, что атака беспилотников якобы "была успешно отражена".

К слову, днями Силы обороны также успешно поразили аэродром "Ханская" в Адыгее. В это время на военном объекте находилось почти 60 вражеских бортов.