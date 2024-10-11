Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты имеют ограниченное количество "Шахедов".

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"Несмотря на производство они имеют ограниченное количество. Это сотни, а не сотни тысяч. Поэтому будет возникать какая-то пауза в их планировании налетов. Если не пауза, то мы увидим уменьшение в ближайшее время использования дронов-камикадзе, пока они не выйдут на необходимые параметры. Но на это уйдет время. За это время будет снижение волны ударов", – предположил он.

У врага дефицит ПВО

Александр Коваленко отметил, что россияне не могут защитить все необходимые объекты. В частности, когда была волна ударов по НПЗ России, захватчики пытались перетянуть к ним больше средств ПВО, которых у врага мало.

Поэтому они минимизируют присутствие ПВО возле какого-то объекта. Возможно, даже склада с боеприпасами. Уже на этот склад что-то прилетает. Они снова пытаются перетянуть средства ПВО и снова создается пробел, белое пятно. Но при этом в зоне боевых действий каждый месяц уничтожается большое количество, примерно 25 – 30 средств ПВО,

– объяснил он.

Российский ВПК не способен производить в месяц такое количество новой продукции или восстанавливать ту, которая находится на хранении, снимать с консервации. Захватчики могут произвести в 3 – 4 раза меньше, чем есть готовой и восстановленной продукции.

"Именно сейчас эта категория – одна из немногих категорий среди всего вооружения российских оккупационных войск, которую в месяц они не могут компенсировать даже в 0. Каждый месяц у них минус происходит. Поэтому это критический дефицит", – добавил военный обозреватель.