В сети уже публикуют первые видеофрагменты ударов. Вероятно, этой ночью в Воронежской области России, могла взорваться нефтебаза. Что об этом известно, передает 24 Канал.

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Атака беспилотников на Воронежскую область

Ночью 4 октября в сети сообщили, что в Воронежской области России, а именно в Аннинском районе, взорвалась нефтебаза. Сообщается о 5 взрывах примерно с 01:30 до 01:45. По словам местных, на месте возник пожар. Как подтверждение этому появилось несколько видео взрывов и последующего возгорания.

"Вот, нефтебаза. Горит прямо сейчас. Ох***ть", – делится автор видео.

Пожар, как утверждается, на нефтебазе: смотрите видео

Так, на одном из роликов действительно слышен звук БпЛА, который впоследствии перерастает в "хлопок" и яркую вспышку. Голос за кадром отмечает, что это уже не первый беспилотник – и он летит "прямо в нефтебазу".

Момент попадания беспилотника: смотрите видео

Отмечается, что атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

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