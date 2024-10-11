Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти мають обмежену кількість "Шахедів".

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"Попри виробництво вони мають обмежену кількість. Це сотні, а не сотні тисяч. Тому буде виникати якась пауза у їхньому плануванні нальотів. Якщо не пауза, то ми побачимо зменшення найближчим часом використання дронів-камікадзе, поки вони не вийдуть на необхідні параметри. Але на це піде час. За цей час буде зниження хвилі ударів", – припустив він.

У ворога дефіцит ППО

Олександр Коваленко зазначив, що росіяни не можуть захистити усі необхідні об'єкти. Зокрема, коли була хвиля ударів по НПЗ Росії, загарбники намагались перетягнути до них більше засобів ППО, яких у ворога мало.

Тому вони мінімізують присутність ППО біля якогось об'єкта. Можливо, навіть складу з боєприпасами. Вже на цей склад щось прилітає. Вони знову намагаються перетягнути засоби ППО і знову створюється прогалина, біла пляма. Але при цьому у зоні бойових дій кожного місяця знищується велика кількість, приблизно 25 – 30 засобів ППО,

– пояснив він.

Російський ВПК не здатен виготовляти на місяць таку кількість нової продукції або відновлювати ту, яка перебуває на збереженні, знімати з консервації. Загарбники можуть виробити у 3 – 4 рази менше, ніж є готової та відновленої продукції.

"Саме зараз ця категорія – одна з небагатьох категорій серед усього озброєння російських окупаційних військ, яку на місяць вони не можуть компенсувати навіть в 0. Кожного місяця у них мінус відбувається. Тому це критичний дефіцит", – додав військовий оглядач.