Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника городской военной администрации Вадима Ляха. Повреждения получил микрорайон Лесной.
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Славянск снова подвергся разрушениям
Вадим Лях отметил, что в городе прогремели два взрыва.
Повреждены многоэтажные дома, административные здания педагогического университета, детский сад, супермаркет и частные автомобили,
– отметил руководитель администрации.
По его словам, масштаб разрушений значительный, но жертв и пострадавших удалось избежать.
Враг атаковал Славянск: смотрите видео
К слову, россияне начали испытывать по Харькову новый тип беспилотников, которые Вооруженные Силы Украины уже пытаются сбивать. Теперь появился новый вид дронов, "Молния".
К тому же вечером 13 ноября вражеский БПЛА атаковал промышленный объект в Полтавской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
А в ночь на 12 ноября российские оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожском и Васильевском районах. В результате атаки оккупантов два человека были заблокированы в многоэтажке, их удалось спасти.