Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина. Под ударом оказался промышленный объект.
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Какие последствия атаки на Полтавщину
В 18:43 13 ноября в Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины.
Уже через два часа Пронин рассказал, что оккупанты атаковали Полтавщину беспилотниками.
Нанес удар по промышленному объекту в Миргородском районе,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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Напомним, что в ночь на 12 ноября российские оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожском и Васильевском районах. В результате атаки оккупантов два человека были заблокированы в многоэтажке, их удалось спасти.