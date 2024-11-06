В Полтавском районе вспыхнул пожар, где погибли две женщины и ребенок. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Полтавщины.

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На месте работали пожарные

Утром 6 ноября в селе Макуховка Полтавской общины горел жилой дом. На место событий прибыли пожарные. Загорелись также хозяйственные постройки.

Спасатели сразу провели разведку и тушение. Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в аппаратах защиты органов дыхания.

В Киеве на Берестейском проспекте возле Нивок был пожар в ресторане "Евразия". Возгорание уже оперативно ликвидировали спасатели. Павел Петров рассказал 24 Каналу, что горело заведение общественного питания. Спикер отметил, что на месте происшествия обошлось без пострадавших.

Петров также отметил, что к ликвидации огня было привлечено 6 пожарных автомобилей, а также более 25 спасателей.