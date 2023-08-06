Трагическим известием поделилась Ольга Маргулова, которая назвала Сергея Лысюка братом. По словам женщины, теперь ее сын больше не увидит своего крестного отца.

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Погиб во время ликвидации последствий

Братик, наш дорогой Сергей, ты так рано ушел от нас. Прок***ые с***ы забрали сына у мамы, любимого мужа у жены, папу у маленьких деток,

– подчеркнула она.

По ее словам, мужчина выстоял во время АТО, но его жизнь оборвала война. Заметим, что на протяжении последних лет, согласно его сообщениям в фейсбуке, Сергей Лысюк работал спасателем. Это подтвердила его учительница Валентина Сидлецкая.

Каждую секунду, пока тебе спасали жизнь, я молилась и просила Господа оставить тебя. Но чуда не произошло. Ты был прекрасным и очень добрым человеком. Не такой должна была быть наша встреча на этой неделе. Покойся с Богом,

– написала Маргулова.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Вечная память!

Публикацию в сети также сделала учительница Сергея Лысюка. Валентина Сидлецкая подчеркнула, что "сегодня (6 августа – 24 Канал) ночью небесное войско пополнилось еще одним учеником нашего заведения".

"Ликвидируя последствия атаки на город, погиб Сергей Лысюк. Самые искренние соболезнования и низкий поклон семье... Вечная Слава и светлая Память нашему ГЕРОЮ!" – написала она.

Почему россияне бьют по Староконстантинову

Объяснил повторные ракетные удары по Староконстантинову спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты атакуют аэродром, который там расположен.

Он – штатное место базирования бригады тактической авиации, которая вооружена бомбардировщиками Су-24М. Следовательно, целью для врага стала наша авиация.

Но в нынешних условиях хочу сказать, что авиация у нас довольно мобильная. Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в таких условиях,

– подчеркнул он.

По словам Юрия Игната, по всей территории Украины раскинуты десятки оперативных аэродромов. Так что попытки россиян уничтожить украинскую авиацию бесполезны.

В то же время, мы напоминаем, что ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Поэтому призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и отправиться в укрытие, как только она прозвучит.