Трагічною звісткою поділилася Ольга Маргулова, котра назвала Сергія Лисюка братом. За словами жінки, тепер її син більше не побачить свого хрещеного батька.

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Загинув під час ліквідації наслідків

Братику, наш дорогий Сергій, ти так рано пішов від нас. К***і с***и забрали сина у мами, коханого чоловіка у дружини, тата у малесеньких діток,

– наголосила вона.

За її словами, чоловік вистояв під час АТО, але його життя обірвала війна. Зауважимо, що впродовж останніх років, згідно з його дописів у фейсбуці, Сергій Лисюк працював рятувальником. Це підтвердила його вчителька Валентина Сідлецька.

Кожну секунду, поки тобі рятували життя, я молилась і просила Господа залишити тебе. Але чуда не сталось. Ти був чудовою і надзвичайно доброю людиною. Не такою мала бути наша зустріч цього тижня. Спочивай з Богом,

– написала Маргулова.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!

Допис у мережі також зробила вчителька Сергія Лисюка. Валентина Сідлецька підкреслила, що "сьогодні (6 серпня – 24 Канал) вночі небесне військо поповнилося ще одним учнем нашого закладу".

"Ліквідовуючи наслідки атаки на місто, загинув Сергій Лисюк. Найщиріші співчуття та низький уклін родині... Вічна Слава і світла Пам'ять нашому ГЕРОЮ!" – написала вона.

Чому росіяни б'ють по Старокостянтинову

Пояснив повторні ракетні удари по Старокостянтинову речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти атакують аеродром, який там розташований.

Він – штатне місце базування бригади тактичної авіації, яка озброєна бомбардувальниками Су-24М. Тож, ціллю для ворога стала наша авіація.

Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики та всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогові в таких умовах,

– наголосив він.

За словами Юрія Ігната, по всій території України розкинуті десятки оперативних аеродромів. Тож спроби росіян знищити українську авіацію марні.

Водночас ми нагадуємо, що ракетні та дронові атаки нікуди не зникнуть. Тому закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу та вирушати до укриття щойно вона пролунає.