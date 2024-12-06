Что известно о заводе, который атаковали Силы обороны, и продолжают ли оккупанты строить там корабли для ВМФ России, рассказал 24 Каналу капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. К слову, по данным местных телеграм-каналов, во время атаки оккупанты даже перекрыли Крымский мост.

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Что известно о заводе "Залив"

Оригинальное название судостроительного завода в Керчи "Залив". Это одно из крупнейших предприятий на Крымском полуострове. Оно специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного типа и тоннажа.

Предприятие основали еще во времена Советского Союза. Тогда завод занимался производством танкеров типа "Крым" и "Панамакс", военных фрегатов и нефтяных платформ.

В украинское время этот завод не очень активно функционировал. Крайний корабль, который был там построен для ВМС Украины – фрегат "Гетман Сагайдачный",

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС.

Предприятие с конца 2014 года находится под управлением главного строителя заказов для ВМФ России. После экономического кризиса "Залив" выполнял лишь небольшие заказы. Затем россияне инвестировали в него средства и начали строить малые ракетные корабли типа "Каракурт".

Этот завод продолжает достаточно активно работать, поэтому я думаю, что удары по нему вполне законны, ведь благодаря этому объекту враг наращивает свои возможности,

– сказал Рыженко.

Сейчас оккупанты продолжают строить корветы, патрульные корабли типа "Василий Быков", а также работают над двумя большими вертолетоносцами.

Обратите внимание! В ноябре 2023 года ракеты SCALP-EG попали прямо в центральную часть ракетного корвета "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", который стоял у причальной стенки завода.

К слову, в министерстве обороны страны-агрессора говорят, что "сбили два морских безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову". В то же время украинская власть или военные не комментировали эти сообщения.