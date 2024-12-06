Що відомо про завод, який атакували Сили оборони, та чи продовжують окупанти будувати там кораблі для ВМФ Росії, розповів 24 Каналу капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. До слова, за даними місцевих телеграм-каналів під час атаки окупанти навіть перекрили Кримський міст.

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Що відомо про завод "Залів"

Оригінальна назва суднобудівного заводу в Керчі "Залів". Це одне з найбільших підприємств на Кримському півострові. Воно спеціалізується на будівництві танкерів та контейнеровозів, а також ремонті суден різного типу і тоннажу.

Підприємство заснували ще за часів Радянського Союзу. Тоді завод займався виробництвом танкерів типу "Крим" та "Панамакс", військових фрегатів та нафтових платформ.

В український час цей завод не дуже активно функціонував. Крайній корабель, який був там побудований для ВМС України – фрегат "Гетьман Сагайдачний",

– зазначив капітан 1 рангу запасу ВМС.

Підприємство від кінця 2014 року перебуває під управлінням головного будівника замовлень для ВМФ Росії. Після економічної кризи, "Залів" виконував лише невеликі замовлення. Потім росіяни інвестували в нього кошти й почали будувати малі ракетні кораблі типу "Каракурт".

Цей завод продовжує досить активно працювати, тому я думаю, що удари по ньому цілком законі, адже завдяки цьому об'єкту ворог нарощує свої спроможності,

– мовив Риженко.

Зараз окупанти продовжують будувати корвети, патрульні кораблі типу "Василь Биков", а також працюють над двома великими вертольотоносцями.

Зверніть увагу! У листопаді 2023 року ракети SCALP-EG влучили прямо в центральну частину ракетного корвета "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт", який стояв у причальної стінки заводу.

До слова, у міністерстві оборони країни-агресора кажуть, що "збили два морські безекіпажні катери, які прямували до Кримського півострова". Водночас українська влада чи військові не коментували ці повідомлення.