Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА. Всего в течение ночи и утра 7 ноября россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Смотрите также Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: в городе есть повреждения и пострадавший

Какие последствия атаки России на Сумскую область

В ОВА рассказали, что обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Ямпольская общины Сумской области.

Какие последствия атаки:

Хотинская громада зафиксированы удары FPV-дроном (3 взрыва) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).

зафиксированы удары FPV-дроном (3 взрыва) и артиллерийский обстрел (2 взрыва). Великописаревская община : россияне применили КАБы, в результате чего произошло 3 взрыва;

: россияне применили КАБы, в результате чего произошло 3 взрыва; Белопольская громада : россияне сбросили взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), также состоялся минометный обстрел (3 взрыва) и пуск КАБ (1 взрыв);

: россияне сбросили взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), также состоялся минометный обстрел (3 взрыва) и пуск КАБ (1 взрыв); Юнаковская община атакована КАБами (5 взрывов);

атакована КАБами (5 взрывов); Ямпольская община : самый тяжелый удар был нанесен именно по этой территории. В результате обстрела управляемыми авиабомбами произошло 4 взрыва, погиб 1 гражданский человек, еще один получил ранения. Повреждена автозаправочная станция, многоэтажку и два частных дома;

: самый тяжелый удар был нанесен именно по этой территории. В результате обстрела управляемыми авиабомбами произошло 4 взрыва, погиб 1 гражданский человек, еще один получил ранения. Повреждена автозаправочная станция, многоэтажку и два частных дома; Эсманская община : удары с помощью FPV-дронов (2 взрыва);

: удары с помощью FPV-дронов (2 взрыва); Краснопольская громада: зафиксирован сброс 7 мин на территорию громады.

Также поздно вечером 6 ноября российская авиация атаковала населенный пункт в Шосткинском районе Сумской области. В результате удара несколько зданий получили серьезные повреждения.

В ГСЧС рассказали, что из поврежденного нежилого здания удалось вытащить гражданскую женщину, которая оказалась под завалами. Для этого спасателям пришлось резать металлические конструкции. Пострадавшую передали медикам для оказания необходимой помощи.

Также, к сожалению, из-под завалов другого здания работники ГСЧС достали тело погибшего человека.

Спасатели спасли женщину из-под завалов / Фото ГСЧС