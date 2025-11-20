В Тернополе продолжается поиск людей под завалами дома: сильные разрушения затрудняют работу

В Тернополе по состоянию на утро 20 ноября до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке, под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там уточнили, что информация о погибших и травмированных не изменилась.

Какова ситуация с разбором завалов в Тернополе?

Спасатели напомнили, что россияне, нанеся удар по гражданской инфраструктуре, унесли жизни 26 человек, среди них, к сожалению, есть 3 детей. Еще 93 человека ранений, в том числе 18 детей. Спасти удалось 46 человек.

Работы продолжались в течение всей ночи. Спасателям удалось разобрать более 700 квадратных метров завалов и вывезти 230 кубических метров разрушенных конструкций. Продолжается поиск людей, пребывание которых до сих пор неизвестно.

Впрочем, согласно данным ГСЧС, соответствующие работы затрудняют еще и высокая раздробленность конструкций, масштабные разрушения, а также необходимость работать исключительно вручную на ряде участков разрушенного места.

Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины – всего более 230 спасателей и 50 единиц техники,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Тернополь?