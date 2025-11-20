У Тернополі триває пошук людей під завалами будинку: сильні руйнування ускладнюють роботу

У Тернополі станом на ранок 20 листопада досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці, під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там уточнили, що інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася.

Яка ситуація із розбором завалів у Тернополі?

Рятувальники нагадали, що росіяни, завдавши удару по цивільній інфраструктурі, забрали життя 26 людей, серед них, на жаль, є 3 дітей. Ще 93 людини поранень, зокрема 18 дітей. Врятувати вдалося 46 осіб.

Роботи тривали протягом усієї ночі. Рятувальникам вдалося розібрати понад 700 квадратних метрів завалів та вивезти 230 кубічних метрів зруйнованих конструкцій. Триває пошук людей, перебування яких досі невідоме.

Утім, згідно з даними ДСНС, відповідні роботи ускладнюють ще й висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування, а також необхідність працювати виключно вручну на низці ділянок зруйнованого місця.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України – загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про атаку на Тернопіль?