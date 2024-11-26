Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду. Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электросети, а ситуация динамично меняется.

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Вячеслав Негода сообщил, что, по данным АО "Тернопольоблэнерго", без электроснабжения сейчас остаются около 95 тысяч абонентов. Наибольшие ограничения предусмотрены для северной части области и самого Тернополя.

Утром были перебои с мобильной связью. Сейчас большинство объектов функционируют стабильно благодаря резервным источникам питания, которые обслуживаются аварийно-восстановительными бригадами операторов. Временные проблемы могут быть решены совместными усилиями мобильных операторов и органами местного самоуправления,

– добавил глава ОВА.

Негода отметил, что медицинские и учебные учреждения работают в обычном режиме – больницы обеспечены резервным питанием. Также там были оборудованы специальные укрытия для пациентов и персонала.

Для безопасности и бесперебойной работы образовательные учреждения обеспечены резервными источниками электроснабжения, что гарантирует продолжение учебного процесса даже в случае длительного отсутствия электроэнергии,

– рассказал Вячеслав Негода.

По его словам, сейчас энергетики и представители коммунальных служб продолжают оценивать убытки и определять сроки восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.