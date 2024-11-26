Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду. Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електромережі, а ситуація динамічно змінюється.

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В'ячеслав Негода повідомив, що, за даними АТ "Тернопільобленерго", без електропостачання наразі залишаються близько 95 тисяч абонентів. Найбільші обмеження передбачені для північної частини області та самого Тернополя.

Зранку були перебої з мобільним зв'язком. Зараз більшість об'єктів функціонують стабільно завдяки резервним джерелам живлення, які обслуговуються аварійно-відновлювальними бригадами операторів. Тимчасові проблеми можуть бути вирішені спільними зусиллями мобільних операторів та органами місцевого самоврядування,

– додав очільник ОВА.

Негода наголосив, що медичні заклади та навчальні установи працюють у звичному режимі – лікарні забезпечили резервним живленням. Також там були обладнані спеціальні укриття для пацієнтів та персоналу.

Для безпеки та безперебійної роботи освітні заклади забезпечені резервними джерелами електропостачання, що гарантує продовження навчального процесу навіть у разі тривалої відсутності електроенергії,

– розповів В'ячеслав Негода.

За його словами, зараз енергетики та представники комунальних служб продовжують оцінювати збитки та визначати строки відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури.