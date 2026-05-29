Из Беларуси уже запускали "Шахеды", –"Флеш" о новой угрозе атак по Украине

Россия может использовать Беларусь для запуска дронов по трассе Киев –Чоп. Именно по ней осуществляется логистика из Польши. Однако белорусская территория уже использовалась для управления дронами, которые атаковали Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, предположив, возможна ли атака на трассу Киев – Чоп. Он объяснил, как украинские силы будут противостоять вероятной угрозе.

К теме Первые 500 целей уже на карандаше, – "Мадьяр" пригрозил Лукашенко на фоне напряжения между странами

Сможет ли враг атаковать трассу Киев – Чоп из Беларуси?

"Флеш" отметил, что со стороны Беларуси есть угрозы. Ранее там работали пункты управления "Шахедами". На сегодня такая активность не фиксируется. Однако противник может снова начать это делать. Также появилась информация, которая еще не является подтвержденной, что россияне могут строить в Беларуси базы для запуска "Шахедов" по Украине.

"Из Беларуси уже запускали "Шахеды", когда на их территории работали точки радиоуправления. Тогда враг нанес мощные удары по железнодорожному сообщению Киев – Ковель. На том направлении было поражено очень много локомотивов", – объяснил советник министра обороны.

"Флеш" сказал, сможет ли враг атаковать трассу Киев – Чоп из Беларуси: смотрите видео

Однако когда украинские силы, по его словам, уничтожили эти точки управления, на этом направлении установилась относительная тишина.

"Враг действительно может атаковать трассу Киев – Чоп, например, в районе Ровно, потому что именно там – самая короткая дистанция. Речь идет об около 120 километров от границы до Ровно. Они могут использовать реактивные "Шахеды" с mesh-управлением, чтобы искать цели и атаковать нашу логистику", – заметил "Флеш".

Обратите внимание! В Институте изучения войны отметили, что Москва и Минск, вероятно, планируют запускать ударные дроны с территории Беларуси по Украине. Это позволит вражеским беспилотникам атаковать трассу М-06 Киев – Чоп. Она является главным логистическим путем поставок из Польши в Украину. Как отмечают аналитики, россияне уже атакуют западные области Украины с территории России. Однако, если бы враг запускал дистанционно управляемые "Шахеды" и "Молнии" из Беларуси, то они бы точнее попадали и могли бы попасть по подвижным целям вдоль украинских линий связи.

Однако вряд ли россияне применяют для атаки там "Искандеры". Для этих ракет нужна статическая цель, а на трассе происходит постоянное движение.

Мы осознаем все риски и будем отвечать на действия противника. Есть классические перехватчики, которыми будем работать. Также у нас есть средства ПВО, РЭБ против mesh-сетей. Будем стараться сохранять нашу трассу,

– подчеркнул он.

Однако, по мнению советника министра обороны, трудно представить, как противник собирается атаковать эту трассу. Машины там движутся не колоннами, как военная техника. Там происходит постоянный поток гражданских автомобилей. Поэтому осуществить такие атаки будет врагу непросто.

Отношения Украины и Беларуси: последние новости

Генерал-лейтенант Совбеза Беларуси Александр Вольфович 26 мая сообщил, что за последнюю неделю страна зафиксировала 116 попыток украинских беспилотников пересечь международную границу с Беларусью. По его словам, некоторые попытки пересечения границы украинскими БПЛА были преднамеренными атаками на белорусскую пограничную инфраструктуру.

Заявление белорусской стороны прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко, который назвал абсурдными данные о "116 боевых беспилотниках". Он отметил, что Беларусь снова пытается "обвинить в чем-то Украину", хотя на самом деле Минск перебрасывает ответственность на Киев.

В то же время в Институте изучения войны предположили, что наземное вторжение Беларуси против Украины маловероятно. Сейчас на белорусско-украинской границе не происходит подтвержденного наращивания белорусских сил, которого хватило бы для такого наступления. В то же время у России также не хватает резервов для поддержки белорусских войск во время наземного вторжения в Украину.