Это не последний удар, – Братчук предупредил о продолжении атак после Туапсе

Украинские дроны продолжают атаковать Туапсе, что уже негативно влияет на российскую нефтепереработку, финансирование войны и даже приводит к экологической угрозе. Страдают и объекты в других регионах страны-агрессора.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил 24 Каналу, что такие атаки продолжатся. Ведь для Украины крайне важно проводить системные удары, потому что это единственный способ заставить Россию прекратить войну.

"Думаю, Силы обороны не будут останавливаться. Это точно будет не последний удар. Соответственно будут более весомые результаты. Хотя то, что касается Туапсе, уже стало мемом. Путину дали "громкую нефтяную пощечину", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" рассказал о атаках на Россию вглубь на 2 тысячи километров. В частности, это стало возможно благодаря развитию украинских технологий. Он подчеркнул, что это уже не "мирный тыл" страны-агрессора. Эти удары являются "очень болезненными" для России, ведь потери составляют десятки миллиардов долларов. От НПЗ Россия получает деньги для войны, поэтому такие объекты являются законной военной целью и подлежат уничтожению.

Что заставит Россию остановить войну?

Сергей Братчук отметил, что сегодня Россия пытается имитировать, что все хорошо. Однако Украина наносит мощные удары врагу. В частности, в Туапсе все выгорело, нефтяные реки текут по улицам.

Главное – это влияет на события на фронте. Потому что нефтепродукты, дизельное топливо, бензин – это все по крайней мере в южной операционной зоне поставлялось, в частности, с этого очень большого объекта. Это не дойдет до фронта и не даст возможность российским оккупационным войскам использовать это во время боевых действий,

– пояснил спикер.

Эта системная работа становится более эффективной. Количество таких ударов растет. Ежедневно продолжается выбивание российского потенциала ведения войны. Поэтому Украине нужно дальше работать над такими атаками. Усилия, которые Силы обороны направили на уничтожение вражеской экономики, становятся все более критическими для россиян.

Россия готова продолжать войну. Но увеличение ударов – это единственное, что заставит врага уйти из Украины, прекратить войну, бежать с территории нашего государства,

– подчеркнул Братчук.

Главное об атаках на Туапсе

Только в течение апреля 2026 года НПЗ в Туапсе подвергся трем атакам – 16, 20 и 28 числа. Там разгорелся большой пожар, который не могли ликвидировать уже несколько дней.

В частности, после атаки 28 апреля в Туапсе с неба падал нефтяной дождь. Местные жаловались на экологические последствия и загрязнение моря нефтепродуктами.

В ночь на 1 мая дроны снова атаковали Туапсинский НПЗ. Вспыхнул по меньшей мере один топливный резервуар на территории предприятия. Сейчас Туапсе окутал густой черный дым. Об этом свидетельствуют кадры, которые распространяют россияне.