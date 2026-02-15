Более 80 ударных дронов летело на Украину: сколько сбила ПВО и где зафиксированы попадания
- Российские войска применили 83 ударных беспилотника против украинских городов, из которых около 50 – "Шахеды".
- Украинская ПВО смогла сбить или подавить 55 беспилотников, а 25 попали на 12 локациях.
В ночь на 15 февраля российские войска применили против мирных украинских городов более 80 ударных беспилотников. Силы обороны сумели сбить или подавить большинство из них.
Точную статистику сообщили в Воздушных силах Украины.
Сколько БпЛА сбила украинская ПВО этой ночью?
С вечера 14 и до утра 15 февраля жители украинских городов слышали сигналы воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников.
По данным ПС, противник применил 83 дроны-камикадзе различных типов, из них около 50 – "Шахеды". Цели летели из Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированных территорий Гвардейского, Чауда, что в Крыму.
Для отражения вражеской атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 удалось сбить или подавить 55 российских ударных беспилотников. На 12 локациях зафиксированы попадания 25 дронов, еще на трех – обломки.
Воздушные силы отметили, что атака России на Украину продолжается до сих пор, поэтому призвали оставаться в безопасных местах.
Где сегодня гремели взрывы?
В ночь на 15 февраля враг применил ударные дроны против мирного Запорожья. В результате российской атаки три человека ранены. "Шахед" попал в жилой дом.
Сигналы тревоги всю ночь звучали в Одессе. Враг целился по инфраструктуре, в одном районе взрывная волна повредила остекление в жилых домах и учебных заведениях. К счастью, информации о раненых не поступало.