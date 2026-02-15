Точную статистику сообщили в Воздушных силах Украины.

Сколько БпЛА сбила украинская ПВО этой ночью?

С вечера 14 и до утра 15 февраля жители украинских городов слышали сигналы воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников.

По данным ПС, противник применил 83 дроны-камикадзе различных типов, из них около 50 – "Шахеды". Цели летели из Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированных территорий Гвардейского, Чауда, что в Крыму.

Для отражения вражеской атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 удалось сбить или подавить 55 российских ударных беспилотников. На 12 локациях зафиксированы попадания 25 дронов, еще на трех – обломки.

Воздушные силы отметили, что атака России на Украину продолжается до сих пор, поэтому призвали оставаться в безопасных местах.

Где сегодня гремели взрывы?