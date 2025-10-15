Укр Рус
15 октября, 21:57
Россия терроризирует Украину дронами: в каких регионах атакуют вражеские БпЛА

Анастасия Безейко, Тимур Еремьянц

Вечером в среду, 15 октября, российские захватчики начали очередной обстрел Украины. Вражеские беспилотники зафиксировали в некоторых регионах Украины и объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о вражеском обстреле?

22:14, 15 октября

Вражеский БпЛА в направлении Каменского с востока.

22:13, 15 октября

Обновления по движению дронов

  • Группы БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс – западный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БпЛА в центре Черниговщины, курс – западный и южный;
  • БпЛА в центре Сумщины, курс – юго-западный;
  • Разведывательные БпЛА в районе Запорожья.
21:05, 15 октября

Днепропетровская область – угроза применения вражеских БпЛА.

21:05, 15 октября

Отбой угрозы баллистического вооружения.

20:45, 15 октября

Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.

20:39, 15 октября

  • Группы вражеских ударных БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;
  • Вражеский БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;
  • Вражеские БпЛА в центральной части Черниговщины, курс южный.