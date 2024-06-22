Так, во время вражеского обстрела на Волыни случилось 2 пожара. Там горела хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе.
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"Поросята кричали"
Одним из пострадавших в результате ночной атаки россиян оказался 61-летний житель Луцкой общины Сергей Панасюк. Обломки вражеской ракеты уничтожили все его хозяйство.
По словам господина Сергея, в огне сгорели кролики, свиньи и цесарки, которых он выращивал не один год.
Волынянин рассказывает, что слышал, как кричали поросята в охваченном огнем хлеву. Говорит, хотел выпустить их, но его не пустили – сказали опасно для жизни.
Господин Сергей с грустью отмечает, что ничем не мог помочь животным.
Собаку разорвало, голову отбросило на 20 метров. В доме только окно и стекла повылетали. Два хлева полностью сгорели,
– сообщил хозяин ужасные последствия атаки оккупантов.
Сергей Панасюк из-за россиян потерял все свое хозяйство: видео Общественное
Спасатели показали последствия ракетного удара по Луцкому району / Фото ГСЧС