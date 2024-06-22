Так, під час ворожого обстрілу на Волині трапилося 2 пожежі. Там горіла господарська будівля та житловий будинок у Луцькому районі.

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"Поросята кричали"

Одним із постраждалих внаслідок нічної атаки росіян виявився 61-річний житель Луцької громади Сергій Панасюк. Уламки ворожої ракети знищили усе його господарство.

За словами пана Сергія, у вогні згоріли кролі, свині та цесарки, яких він вирощував не один рік.

Волинянин розповідає, що чув, як кричали поросята в охопленому вогнем хліву. Каже, хотів випустити їх, але його не пустили – сказали небезпечно для життя.

Пан Сергій із сумом зазначає, що нічим не міг допомогти тваринкам.

Собаку розірвало, голову відкинуло на 20 метрів. У будинку тільки вікно і шибки повилітали. Два хліва повністю згоріли,

– повідомив господар жахливі наслідки атаки окупантів.

Сергій Панасюк через росіян втратив усе своє господарство: відео Суспільне

Зверніть увагу! У ніч проти 22 червня окупанти здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Сили ППО збили 12 ракет та усі "Шахеди". Втім, є влучання в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Луцькому району / Фото ДСНС