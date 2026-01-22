Ночью внимательно к тревогам: мониторы предупреждают об угрозе вылета стратегической авиации

Мониторы предупреждают 22 января об активности пунктов управления стратегической авиации России. Это может свидетельствовать о подготовке врага к возможной массированной атаке.

С вечера Россия уже запустила по Украине ударные беспилотники, но в течение ночи вероятны и вылеты российских истребителей. Об этом сообщил monitor.

Будет ли ночью российский обстрел?

По данным мониторов, в течение ночи 23 января есть вероятность вылета стратегических бомбардировщиков России Ту-95МС, Ту-160, а также истребителей МиГ-31К. Однако пока подтвержденных вылетов нет.

Среди приоритетных направлений массированного удара – город Киев и Киевская область,

– предполагают мониторы.

Каналы также сообщают, что Россия может применить вооружение Ту-160, до девяти Ту-95МС, до шести МиГ-31К, а также самолет-заправщик Ил-78М. В частности, зафиксировали перелет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

Не исключают и выход ракетоносителей крылатых ракет "Калибр" в пусковые зоны и применение установок баллистики "Искандер-М".

В то же время подчеркнули, что информация может изменяться, но следует реагировать на воздушные тревоги.

Какие последствия последних атак на Украину?