Ночью внимательно к тревогам: мониторы предупреждают об угрозе вылета стратегической авиации
22 января, 23:04
Ночью внимательно к тревогам: мониторы предупреждают об угрозе вылета стратегической авиации

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Мониторы предупреждают об активности стратегической авиации России, что может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке на Украину.
  • Есть вероятность вылета стратегических бомбардировщиков, истребителей, а также применения баллистики.

Мониторы предупреждают 22 января об активности пунктов управления стратегической авиации России. Это может свидетельствовать о подготовке врага к возможной массированной атаке.

С вечера Россия уже запустила по Украине ударные беспилотники, но в течение ночи вероятны и вылеты российских истребителей. Об этом сообщил monitor.

Будет ли ночью российский обстрел?

По данным мониторов, в течение ночи 23 января есть вероятность вылета стратегических бомбардировщиков России Ту-95МС, Ту-160, а также истребителей МиГ-31К. Однако пока подтвержденных вылетов нет.

Среди приоритетных направлений массированного удара – город Киев и Киевская область,
предполагают мониторы.

Каналы также сообщают, что Россия может применить вооружение Ту-160, до девяти Ту-95МС, до шести МиГ-31К, а также самолет-заправщик Ил-78М. В частности, зафиксировали перелет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

Не исключают и выход ракетоносителей крылатых ракет "Калибр" в пусковые зоны и применение установок баллистики "Искандер-М".

В то же время подчеркнули, что информация может изменяться, но следует реагировать на воздушные тревоги.

Какие последствия последних атак на Украину?

  • 22 января Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки есть раненые, в частности дети. Удар ракеты повредил двухэтажный дом, а также частные дома и админздания. Без электроснабжения остались около 10 тысяч абонентов.

  • После массированного удара 20 января в Киеве без света остались более миллиона человек. В то же время более 4 тысяч многоквартирных домов – без отопления. Электричество для критической инфраструктуры восстановили, однако ГПВ в столице до сих пор не действуют.

  • Тогда Владимир Зеленский заявил, что на отражение атаки Украина потратила около 80 миллионов евро на ракеты для ПВО.