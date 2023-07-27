О новых военных преступлениях российских террористов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

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06:32 В Генштабе ВСУ сообщили, что враг вел наступательные южнее Новоселовского Луганской области и южнее Дибровы Луганской области. Однако успеха не имел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки агрессора в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клищиевки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районе Марьинки.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели оккупантов.