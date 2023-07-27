Про нові воєнні злочини російських терористів і боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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06:32 У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог вів наступальні південніше Новоселівського Луганської області та в південніше Діброви Луганської області. Однак, успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки агресора в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Наша авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по його ЗРК. Підрозділи ракетних військ й артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі окупантів.