30 апреля, 20:52
Вражеские беспилотники атакуют Николаев: в каких еще регионах есть угроза удара

Диана Подзигун

Оккупационная армия продолжает атаковать украинские города ударными беспилотниками. Воздушная тревога уже звучит в нескольких регионах.

О движении и направлениях воздушных целей информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. В то же время 24 Канал сообщает о взрывах и последствиях атаки России против Украины.

В каком направлении летят российские БПЛА?

Враг продолжает терроризировать гражданское население Украины ударными дронами. В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников на Николаевскую и Харьковскую области, при этом красных областей становится все больше.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите карту

22:04, 30 апреля

Пуски КАБ на Запорожье

22:04, 30 апреля

Вражеские БпЛА в районе Очакова вектором движения на Николаев.

21:57, 30 апреля

БпЛА севернее Павлограда вектором движения на Днепр.

21:32, 30 апреля

Пуски КАБ в Донецкую область.

21:32, 30 апреля

Пуски КАБ на Сумщину.

20:50, 30 апреля

Также группу БпЛА фиксируют на Харьковщине – цели летят мимо Богодухова, южным курсом.

20:48, 30 апреля

В Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении Николаева с юга.

