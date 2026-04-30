Вражеские беспилотники атакуют Николаев: в каких еще регионах есть угроза удара
Оккупационная армия продолжает атаковать украинские города ударными беспилотниками. Воздушная тревога уже звучит в нескольких регионах.
О движении и направлениях воздушных целей информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. В то же время 24 Канал сообщает о взрывах и последствиях атаки России против Украины.
Смотрите также Россия атаковала Днепр: повреждены магазины и авто, есть погибшая, количество раненых возросло
В каком направлении летят российские БПЛА?
Враг продолжает терроризировать гражданское население Украины ударными дронами. В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников на Николаевскую и Харьковскую области, при этом красных областей становится все больше.
Пуски КАБ на Запорожье
Вражеские БпЛА в районе Очакова вектором движения на Николаев.
БпЛА севернее Павлограда вектором движения на Днепр.
Пуски КАБ в Донецкую область.
Пуски КАБ на Сумщину.
Также группу БпЛА фиксируют на Харьковщине – цели летят мимо Богодухова, южным курсом.
В Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении Николаева с юга.