Враг бил "Шахедами" по Одесской области: повреждена критическая инфраструктура

Россия продолжает атаковать украинские города и села с помощью ударных беспилотников. Под вражеским ударом ночью 9 апреля оказалась Одесская область.

В результате в регионе есть повреждения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Какие последствия вражеской атаки?

Руководитель ОВА констатировал, что этой ночью противник в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Из-за вражеского удара в регионе фиксируют последствия. Сейчас на месте продолжаются работы по устранению повреждений.

Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших,

– написал он.

По состоянию на момент публикации информация о погибших также не поступала. Дополнительной информации относительно российской атаки и последствий удара местные власти пока не указывают, очевидно больше деталей предоставят позже.

