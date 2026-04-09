Враг бил "Шахедами" по Одесской области: повреждена критическая инфраструктура
- В ночь на 9 апреля российские беспилотники атаковали Одесскую область.
- Известно о повреждениях на территории объекта критической инфраструктуры.
Россия продолжает атаковать украинские города и села с помощью ударных беспилотников. Под вражеским ударом ночью 9 апреля оказалась Одесская область.
В результате в регионе есть повреждения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
Какие последствия вражеской атаки?
Руководитель ОВА констатировал, что этой ночью противник в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Из-за вражеского удара в регионе фиксируют последствия. Сейчас на месте продолжаются работы по устранению повреждений.
Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших,
– написал он.
По состоянию на момент публикации информация о погибших также не поступала. Дополнительной информации относительно российской атаки и последствий удара местные власти пока не указывают, очевидно больше деталей предоставят позже.
Что известно о предыдущих атаках?
Накануне вечером в Николаеве прогремела серия взрывов. Местные телеграмм-каналы предполагали, что в городе работали силы ПВО. Сейчас подробности обстрела и последствия разрушений также уточняются.
До этого Россия ударила по НПЗ в Харьковской области. Объект в Мерефе понес значительный ущерб. Это уже была по меньшей мере пятая атака россиян на предприятие с начала полномасштабного вторжения.
К слову, Россия вскоре может изменить приоритеты в отношении объектов поражения в Украине. Если раньше атаковали в основном энергетику, то в дальнейшем перечень потенциальных целей может расшириться.