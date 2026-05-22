Ночью Украину атаковало более 120 БпЛА: как отработали силы ПВО, где есть попадания

С вечера 21 мая и вплоть до утра 22 мая оккупационные войска выпустили на Украину более 120 ударных беспилотников. Большинство целей силам ПВО удалось сбить, однако на 5 локациях зафиксировано попадание 7 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также В Николаеве прогремела серия взрывов: на город двигались ударные БпЛА

Сколько дронов ночью летело на Украину?

С 18:00 21 мая и до утра 22 мая противник атаковал украинские мирные города 124 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Пуски осуществлялись из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарская, что в России и Гвардейского на ВОТ Крыма.

Вражеские угрозы отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– добавили в ПС.

К сожалению, на 5 локациях зафиксировано попадание 7 ударных беспилотников, тогда как на еще пяти – падения сбитых.

Заметим, что днем ранее министр обороны Михаил Федоров сообщал, что Украина стремится достичь 95% эффективности перехвата воздушных вражеских целей. Интересно, что только за последние четыре месяца процент сбивания российских дронов увеличился вдвое, тогда как поставки дронов-перехватчиков увеличилось в 2,6 раза. Стоит заметить, что оккупанты ежемесячно увеличивают количество выпущенных на Украину дронов на 35%.

Где недавно гремели взрывы в Украине?

Утром 22 мая ударные беспилотники атаковали Николаев. Воздушные силы предупреждали о движении дронов на город с Юга. Деталей и масштабов последствий атаки пока не разглашают.

Также утром звуки взрывов слышали жители Сум. Мониторинговые каналы писали, что управляемый "Шахед" пролетает Шпилевку и держит курс на Сад. Тогда как за минувшие сутки на территории Сумской области под прицелом российских целей оказалось 36 населенных пунктов. По состоянию на сейчас известно о ранении 11 человек, среди них ребенок.

Вечером 21 мая взрывы раздавались в столице из-за атаки российских ударных беспилотников. Местные власти уточняли, что в регионе работали силы ПВО.