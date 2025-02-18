Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира подразделения Patriot Воздушных Сил ВСУ.

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Что ответил Безуглый командиру подразделения Patriot о работе ПВО

Военный отметил, что 12 февраля во время очередного массового удара с применением ударных БпЛА противником, а именно в 04:30, поступила информация о пуске враг баллистических ракет.

"Подразделение было переведено в готовность номер один, расчет был на рабочих местах. Средствами разведки было обнаружено 6 баллистических целей, ребята хладнокровно отработали по ним, ракеты были перехвачены", – рассказал командира подразделения Patriot.

Однако военный отметил, что после успешной работы, когда у ребят расчета было приподнятое настроение, защитники почитали в новостях утром, что якобы Воздушные силы "откровенно врут о сбивании целей врага". В частности, подобное сообщение публиковала и нардеп Марьяна Безуглая.

По словам оператора, подобные сообщения и новости демотивируют военных.

Это немного демотивирует наших людей, демотивирует расчет, личный состав, которые каждый противовоздушный бой отрабатывают на 100%, выкладываются на максимум,

– отметил он.

Командир подразделения Patriot заметил, что военным очень важна поддержка украинцев, потому что когда они видят эту поддержку, это вдохновляет и дает силы. Ведь защитники делают максимум, что зависит для нашей победы всегда.

К слову, ранее на сообщение Безуглой отреагировал и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он обвинил нардепа в некомпетентности, а также объяснил, как противовоздушная оборона может сбивать вражескую баллистику.