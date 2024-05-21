Так, в Криворожском районе удалось сбить вражеские ударные БПЛА. Детали о ситуации рассказали в Днепропетровском областном совете.
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"Минуснули" 2 БПЛА
Ночью наши силы ПВО сбили 2 "Шахеды" в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба!
– написал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Он отметил, что вчера вечером и этой ночью враг продолжил атаковать Никопольщину. Он применил дроны-камикадзе и артиллерию по райцентру, Покровской и Мировской общинам.
"В последних двух повреждены 6 частных домов, админздание, уничтожено хозяйственное сооружение, задело заборы и ворота, газопровод и линию электропередачи", – сообщил Лукашук.
Известно, что, к счастью, люди не пострадали.
Поврежденные здания / Фото Николая Лукашука
Добавим, что утром 21 мая враг снова ударил по Никополю и Покровской общине. Последствия этих атак пока уточняются.
Враг атаковал Украину "Шахедами" в ночь на 21 мая: сколько сбили
- Утром во вторник, 21 мая, в Воздушных силах заявили, что ночью противник атаковал 29-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – Россия, мыс Чауда – Крым.
- Известно, что что воздушное нападение российской армии отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, истребительную авиацию и подразделения радиоэлектронной борьбы.
- В результате противовоздушного боя сбито 28 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.