Так, в Криворожском районе удалось сбить вражеские ударные БПЛА. Детали о ситуации рассказали в Днепропетровском областном совете.

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"Минуснули" 2 БПЛА

Ночью наши силы ПВО сбили 2 "Шахеды" в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба!

– написал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Он отметил, что вчера вечером и этой ночью враг продолжил атаковать Никопольщину. Он применил дроны-камикадзе и артиллерию по райцентру, Покровской и Мировской общинам.

"В последних двух повреждены 6 частных домов, админздание, уничтожено хозяйственное сооружение, задело заборы и ворота, газопровод и линию электропередачи", – сообщил Лукашук.

Известно, что, к счастью, люди не пострадали.

Поврежденные здания / Фото Николая Лукашука

Добавим, что утром 21 мая враг снова ударил по Никополю и Покровской общине. Последствия этих атак пока уточняются.

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