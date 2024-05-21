Так, в Криворізькому районі вдалося збити ворожі ударні БпЛА. Деталі про ситуацію розповіли в Дніпропетровській обласній раді.
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"Мінуснули" 2 БпЛА
Вночі наші сили ППО збили 2 "Шахеди" у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба!,
– написав Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.
Він зазначив, що вчора ввечері та цієї ночі ворог продовжив атакувати Нікопольщину. Він застосував дрони-камікадзе та артилерію по райцентру, Покровській та Мирівській громадам.
"В останніх двох пошкоджені 6 приватних осель, адмінбудівля, знищено господарську споруду, зачепило паркани й ворота, газогін та лінію електропередачі", – повідомив Лукашук.
Відомо, що, на щастя, люди не постраждали.
Пошкоджені будівлі / Фото Миколи Лукашука
Додамо, що зранку 21 травня ворог знову вдарив по Нікополю і Покровській громаді. Наслідки цих атак наразі уточнюються.
Ворог атакував Україну "Шахедами" в ніч на 21 травня: скільки збили
- Зранку у вівторок, 21 травня, в Повітряних силах заявили, що вночі противник атакував 29 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія, мис Чауда – Крим.
- Відомо, що повітряний напад російської армії відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.
- В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.