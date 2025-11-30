Россияне терроризировали Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами

Вечером 29 ноября россияне обстреляли Вышгород в Киевской области. Для террора мирного населения оккупанты использовали "Шахеды" с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского специалиста и консультанта в области военных радиотехнологий, технического блогера Сергея "Флеша".

Чем Россия атаковала жителей Киевщины?

По данным Сергея "Флеша", все 3 "Шахеды", которые атаковали Вышгород 29 ноября, были с кассетными боеприпасами. Дроны сбросили их на город, а потом ударили по домам.

Оккупанты терроризировали жителей кассетными боеприпасами / Фото "Флеша"

Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю преднамеренными, но вот в таких ситуациях, когда 3 БпЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город да еще и кассетами, мне сказать нечего,

– прокомментировал технический блогер.

Какие последствия атаки на Вышгород?