Россияне терроризировали Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами
- 29 ноября россияне обстреляли Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами.
- Все 3 "Шахеды", которые атаковали город, были запрограммированы для удара по жилым домам.
Вечером 29 ноября россияне обстреляли Вышгород в Киевской области. Для террора мирного населения оккупанты использовали "Шахеды" с кассетными боеприпасами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского специалиста и консультанта в области военных радиотехнологий, технического блогера Сергея "Флеша".
Чем Россия атаковала жителей Киевщины?
По данным Сергея "Флеша", все 3 "Шахеды", которые атаковали Вышгород 29 ноября, были с кассетными боеприпасами. Дроны сбросили их на город, а потом ударили по домам.
Оккупанты терроризировали жителей кассетными боеприпасами / Фото "Флеша"
Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю преднамеренными, но вот в таких ситуациях, когда 3 БпЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город да еще и кассетами, мне сказать нечего,
– прокомментировал технический блогер.
Какие последствия атаки на Вышгород?
В результате российской атаки на Киевскую область 29 ноября пострадали 19 человек. Среди них – четверо детей. 11 человек госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравления продуктами горения.
Из-за обстрела в Вышгороде повреждены три многоэтажных дома, 14 частных, предприятие, семь автомобилей.
В одной из многоэтажек произошел пожар. На утро его потушили.