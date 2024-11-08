В результате удара есть разрушения и погибшие. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

К теме "Ребенка раскопал первым, а потом жену достали": детали удара по гражданским в Запорожье

В поврежденном корпусе не было пациентов

Сергей Лышенко отметил, что в целом в течение 7 ноября россияне выпустили по Запорожской области 16 КАБов, часть из них – прилетела по городу. Две управляемые авиабомбы – это значительные повреждения, которые были на территории онкобольницы и жилой застройке.

Попадание было по жилой застройке, в результате чего полностью обвалился один из подъездов, было уничтожено малоэтажную застройку. В областной больнице был существенно поврежден один из медицинских корпусов, где на момент удара не было пациентов.

По странному стечению обстоятельств там просто не было пациентов. Врачи должны были там проводить совещание, продолжался рабочий процесс, людей не было, потому что они только собирались работать. Это уменьшило количество жертв. По имеющейся информации, один врач погиб. Другие просто ранены. Все остальные погибшие – это те, что находились дома,

– сказал депутат.

Напомним, по состоянию на 9:15 8 ноября количество погибших возросло до 9 человек. Среди жертв российского удара – 1-летний ребенок. Количество раненых в результате атаки России по Запорожью возросло до 42, в частности, среди них есть дети. Под завалами зданий все еще могут быть люди. В ОВА сообщали, что на город россияне выпустили 6 КАБов, один из них попал в онкологический диспансер, где был тяжело ранен один из врачей.